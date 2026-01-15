Karim Benzema : Une autre star lui déclare sa flamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien mentor de Karim Benzema qu'il a d'ailleurs entraîné durant quatre ans au sein du Real Madrid, Zinedine Zidane semble avoir gardé un souvenir ému de cette collaboration avec le buteur français. Et en 2022, Zidane n'avait pas manqué de lui déclarer sa flamme dans les colonnes de L'EQUIPE.

En juin 2022, Zinedine Zidane accordait un gros entretien à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, et l'ancien entraîneur du Real Madrid y évoquait notamment sa relation très spéciale avec Karim Benzema, qu'il a entraîné de 2016 à 2018 puis de 2019 à 2021 au sein du club merengue. Et Zidane considère d'ailleurs le buteur français d'Al-Ittihad comme son petit frère...

« Le petit frère que je n’ai pas eu » « Il y a de l’affection. Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu. Je suis le dernier de la famille. Sa saison en 2022 ? Elle ne m’étonne pas. C’est juste la continuité. Je savais qu’il était capable de ce qu’il fait. Il a été très bon tout le temps au Real. Le seul truc, là, c’est qu’il est juste exceptionnel ! », confie Zinedine Zidane, qui n'a donc pas spécialement été surpris que Karim Benzema atteigne les sommets en 2022, lui qui soulevait le Ballon d'Or quelques mois après cette interview de son ancien mentor.