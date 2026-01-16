OM - Départ de Robert De Zerbi : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OM il y a un an et demi, Roberto De Zerbi a toujours une cote très importante sur le marché, notamment en Angleterre. D'ailleurs, son circule du côté de Manchester United où Michael Carrick va assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Rio Ferdinand milite d'ailleurs pour la nomination du technicien italien.

Du côté de Manchester United, on n'a pas oublié Roberto De Zerbi. En 2024, avant de signer à l'OM, le technicien italien avait été convoité par les Red Devils qui cherchaient à remplacer Erik Ten Hag. Et alors que Michael Carrick va assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison après le licenciement de Ruben Amorim, le nom de Roberto De Zerbi circule une nouvelle fois à MU. La légende locale Rio Ferdinand valide d'ailleurs totalement cette hypothèse.

Rio Ferdinand réclame Roberto De Zerbi à Manchester « Plus encore que quelqu’un comme Thomas Tuchel, même si Tuchel ferait aussi partie de mes premiers choix, c’est De Zerbi que j’irai chercher comme nouveau coach. Peu importe le système qu’il veut mettre en place, c’est un vrai entraîneur, quelqu’un qui sait faire travailler ses joueurs et les faire jouer », assure-t-il dans son podcast avant de poursuivre.