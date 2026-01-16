Mercato - OM : De Zerbi largué pour encore mieux !

Axel Cornic

Lors de l’été 2024, la signature de Roberto De Zerbi avait suscité un énorme engouement à l’Olympique de Marseille. Plus d’un an et demi après, l’Italien est plus critiqué que jamais, avec des nombreux faux pas qui l’ont empêché de prendre la main en Ligue 1 face à un Paris Saint-Germain plutôt décevant.

C’est une période assez délicate. Après avoir été érigé en sauveur du projet marseillais, Roberto De Zerbi est de plus en plus pointé du doigt. Et ce n’est pas seulement le cas des observateurs, puisque même les anciens joueurs de l’OM ne semblent pas apprendre beaucoup à ses côtés.

« Robinio Vaz a très bien fonctionné avec De Zerbi, mais... » C’est en tout cas ce que laisse entendre l’ancien coach en U19 de Robinio Vaz, qui a récemment quitté l’OM pour l’AS Roma. « Robinio Vaz a très bien fonctionné avec De Zerbi à Marseille, mais il a besoin de se structurer, surtout tactiquement » a expliqué Christian Bracconi, auprès de Il Romanista.