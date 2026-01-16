OM - Transfert d’un buteur : Grosse surprise de dernière minute ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il n'entre plus du tout dans les plans de Roberto De Zerbi à l'OM, Neal Maupay ne manque pas de prétendants à l'étranger. Mais selon les dernières révélations, l'attaquant phocéen aurait fait l'objet de discussions pour un prêt... au SCO Angers ! Explications.

Le mercato hivernal promet d'être agité du côté de l'OM, autant dans le sens des arrivées que celui des départs ! Le club phocéen a fait parvenir une offre de 2M€ (+ bonus) pour Himad Abdelli (26 ans, SCO Angers) et semble bien avancer ses pions pour le milieu offensif algérien. Et côté départs, les choses s'accélèrent également en ce qui concerne Neal Maupay (29 ans), qui n'entre plus du tout dans les plans de Roberto De Zerbi à l'OM.

Maupay très courtisé en Espagne Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le FC Séville et Getafe sont à la lutte en coulisses afin d'obtenir le prêt du buteur de l'OM, qui semble donc se diriger vers l'une de ces deux destinations de l'autre côté des Pyrénées. Mais un nouvel élément pourrait venir totalement relancer le feuilleton Maupay à l'OM dans les jours à venir...