PSG : Dembélé avec Benzema, le transfert de folie !

Amadou Diawara

Alors qu'Ousmane Dembélé est en fin de contrat le 30 juin 2028, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait lancé les négociations pour boucler sa prolongation. Dans le cas où les deux parties ne parvenaient pas à trouver un accord financier, le numéro 10 de Luis Enrique pourrait être transféré dans un pays tel que l'Arabie Saoudite.

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire d'Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a donc payé environ 50M€ au FC Barcelone pour lui arracher l'international français.

L'argent, un obstacle entre le PSG et Dembélé ? Lorsqu'il a migré vers Paris, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Et à en croire L'Equipe, le PSG aurait déjà démarré les échanges pour qu'il rempile.