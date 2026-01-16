PSG : Dembélé avec Benzema, le transfert de folie !

Alors qu'Ousmane Dembélé est en fin de contrat le 30 juin 2028, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait lancé les négociations pour boucler sa prolongation. Dans le cas où les deux parties ne parvenaient pas à trouver un accord financier, le numéro 10 de Luis Enrique pourrait être transféré dans un pays tel que l'Arabie Saoudite.
Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire d'Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a donc payé environ 50M€ au FC Barcelone pour lui arracher l'international français.
L'argent, un obstacle entre le PSG et Dembélé ?
Lorsqu'il a migré vers Paris, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Et à en croire L'Equipe, le PSG aurait déjà démarré les échanges pour qu'il rempile.
PSG : Direction l'Arabie Saoudite pour Dembélé ?
A en croire L'Equipe, la direction du PSG et le clan Ousmane Dembélé pourraient avoir un différend financier lors des négociations. Et si les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord final, certains acteurs du marché voient le Français partir dans un pays tel que l'Arabie Saoudite. En effet, ils n'excluraient pas un scénario où Ousmane Dembélé irait chercher ailleurs ce qu'il ne peut pas obtenir au PSG, et ce, à moyen terme. L'attaquant de 28 ans pourrait donc retrouver son compatriote Karim Benzema, qui évolue actuellement à Al-Ittihad, en Saudi Pro League.