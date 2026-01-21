Mercato : L’OM annonce un très gros coup !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception de Liverpool en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a encensé Timothy Weah et Emerson Palmieri, recrutés l’été dernier par l’OM. Le premier est arrivé en provenance de la Juventus en prêt avec option d’achat obligatoire et le second depuis West Ham contre 1M€.

S’ils ne sont pas les deux recrues les plus clinquantes du dernier mercato estival, Timothy Weah (25 ans) et Emerson Palmieri (31 ans) font partie des joueurs les plus utilisés par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison. « Ce sont deux joueurs extraordinaires et différents », a déclaré l’entraîneur de l’OM quand il a été interrogé à leur sujet ce mardi en conférence de presse.

« C’était vraiment un coup de mercato formidable » « Weah nous permet d’attaquer avec un joueur en plus et de défendre avec un joueur en plus. Emerson est un joueur de très haut niveau, peut-être sous-estimé quand on l’a recruté en le payant très peu. C’était vraiment un coup de mercato formidable. Ils font partie des joueurs avec le meilleur rendement et ce sont aussi deux très belles personnes », a ajouté Roberto De Zerbi, dans des propos relayés par Le Phocéen.