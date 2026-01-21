Mbappé et Zidane rejoints par un Parisien : Une équie de folie est anoncée à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques temps, le projet de l'Algérie est assez clair avec la volonté affichée de miser sur des bi-nationaux dont l'avenir en équipe de France paraît totalement bouché. Ainsi, les Fennecs souhaiteraient convaincre trois nouveaux joueurs à savoir Elyaz Zidane, Ethan Mbappé et Maxime Lopez !

Quart de finaliste de la CAN 2025, l'Algérie, éliminée par le Nigéria, n'est pas totalement satisfaite de sa compétition. C'est la raison pour laquelle les Fennecs se tournent désormais vers la Coupe du monde avec la volonté de renforcer son effectif. Le sélectionneur Vladimir Petkovic pourrait ainsi de nouveau aller piocher dans les bi-nationaux. Et quatre noms circulent déjà.

L'Algérie veut quatre nouveaux joueurs ! En effet, selon les informations du média algérien Win-Win, les Fennecs visent deux noms bien connus : Ethan Mbappé et Elyaz Zidane. Le milieu de terrain du LOSC, dont la mère est originaire d'Algérie, pourrait se laisser séduire par la perspective de disputer une Coupe du monde l'été prochain. De son côté, le fils de Zizou, contrairement au frère de Kylian Mbappé, a fréquenté toutes les équipes de France chez les jeunes et semble donc avoir plus de raison de croire à une carrière en Bleu. Cependant, Elyaz Zidane pourrait être séduit à l'idée de retrouver son frère Luca, qui a lui accepter de rejoindre les Fennecs.