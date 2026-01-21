Zidane : L’équipe de France doublée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Zinedine Zidane a fait les beaux jours de l’équipe de France, son fils a lui décidé d’emprunter un chemin différent. En effet, gardien de Grenade, Luca Zidane a opté pour l’Algérie plutôt que Bleus, ayant d’ailleurs joué la CAN avec la Fennecs. Et voilà que les regards se tournent désormais vers un nouveau Zidane, Elyaz. La France sera-t-elle à nouveau snobée ?

Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Zinedine Zidane a fait sensation dans les tribunes des stades marocains. En effet, l’ancien du Real Madrid était venu soutenir son fils, Luca Zidane, gardien de l’Algérie pour cette compétition. A 27 ans, le portier de Grenade a ainsi opté pour les Fennecs plutôt que les Bleus. L’Algérie peut donc aujourd’hui compter sur un Zidane. Et bientôt un deuxième ?

Elyaz avec Luca Zidane en Algérie ? Après Luca Zidane, l’Algérie pourrait désormais s’attaquer à… Elyaz Zidane. A 20 ans, l’autre fils de Zinedine Zidane évolue aujourd’hui au Bétis Séville. Si le défenseur compte plusieurs sélections avec les sélections de jeunes de la France, voilà que lui aussi pourrait finalement tourner le dos aux Bleus pour défendre les couleurs des Fennecs, ayant la possibilité de cela. A voir ce que décidera de faire Elyaz Zidane.