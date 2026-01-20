Zidane et le gros scandale en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'équipe de France avait vécu le plus gros scandale de son histoire en 2010 avec la grève de Knysna en pleine Coupe du Monde, Zinedine Zidane s'était confié à ce sujet quelques semaines après ce feuilleton. Et l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus livrait son point de vue sur toute cette affaire.

Interrogé sur le plateau de TV5 Monde en 2010, soit quelques semaines seulement après l'énorme scandale de Knysna et la grève des joueurs de l'équipe de France en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud (suite au renvoi de Nicolas Anelka qui avait insulté Raymond Domenech dans le vestiaire), Zinedine Zidane paraissait marqué par cette affaire. Et l'ancien meneur de jeu emblématique de l'équipe de France souhaitait tourner la page au plus vite après ce scandale.

Zidane evoque Knysna « Ça a terni le maillot de l’équipe de France bien sûr, mais aussi les joueurs qui ont été là-bas. C’est très compliqué. On ne va pas revenir sur ce qu’il s’est passé parce qu’on en a dit tellement de choses… Ils savent ce qu’ils ont fait, maintenant ce qui est important c’est de renouer avec la victoire. Essayer de renouer avec la victoire, effacer ce qu’il s’est passé là-bas et rebondir sur quelque chose de positif. C’est tout le mal que je leur souhaite », a confié Zinedine Zidane à l'époque sur ce scandale Knysna.