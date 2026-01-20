Zidane craque, la rupture est confirmée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait été expulsé pour son tout dernier match en tant que joueur professionnel, lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, et l'ancien numéro 10 avait totalement craqué avec son coup de tête sur Marco Materazzi. Gaël Givet a d'ailleurs confirmé que d'autres joueurs de l'équipe de France lui en avaient voulu de ce geste avant cette rupture définitive avec Zidane.

Personne n'a oublié le craquage désormais légendaire de Zinedine Zidane juste avant sa rupture avec le monde du football en tant que joueur. Le 9 juillet 2006, alors que l'équipe de France affrontait l'Italie en finale de la Coupe du Monde, le numéro 10 a été expulsé pour avoir assené un violent coup de boule à Marco Materazzi au cours de la prolongation. Il s'est murmuré par la suite que certains joueurs de l'équipe de France en ont voulu à Zidane, et Gaël Givet confirme...

« Zidane triste et effondré » Interrogé dans le podcast des légendes en mars 2025, l'ancien défenseur central raconte l'ambiance pesante dans le vestiaire de l'équipe de France après cette défaite et l'expulsion de Zinedine Zidane : « On est tous un peu effondrés… Il y a Zidane qui est triste et effondré… Il y a certains joueurs, qui n’ont pas vu les images, qui lui en veulent un peu, qui ne comprennent pas, d’autres qui le soutiennent aussi… Tout se mélange, et ça fait une ambiance un peu bizarre. On est à chaud, on sort d’une finale de Coupe du Monde, donc c’est une ambiance un peu bizarre, un peu lourde… Il n’y a pas de bruit, pas de son, jusqu’à ce que le Président rentre. Au bout de cinq-dix minutes, tout le monde va à la douche et ça commence à bouger, mais pendant trois ou quatre minutes, c’est très calme… », confie Givet.