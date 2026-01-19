Zidane revient à Marseille, l’annonce surprenante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il est né et qu'il a grandi à Marseille où sa famille vit toujours, Zinedine Zidane revient régulièrement au sein de la cité phocéenne pour une raison bien précise, à savoir retrouver les plus beaux gagnés tout au long de sa carrière. L'ancien numéro 10 s'était confié à ce sujet en interview il y a quelques années.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane lâchait quelques anecdotes croustillantes sur sa vie familiale, et notamment en ce qui concerne les nombreux trophées accumulés au cours de sa carrière. L'ancien maitre à jouer de l'équipe de France indique avoir laissé tout ce qu'il avait de valeur au domicile de ses parents, à Marseille, où il se rend régulièrement.

Zidane n'a pas son Ballon d'Or « Mes parents ont tout mis en lieu sûr. Ma mère a aussi conservé mon Ballon d’Or. Il est resté dans son étui et même pas chez eux, à l’abri. Personne ne peut y toucher… Sentimentalement et symboliquement, il est bien avec mes parents. Et chez eux, ça reste un peu chez moi. C’est même comme s’il était chez moi. Et c’est presque mieux », a confié Zinedine Zidane, qui refuse de tout garder avec lui, et ce pour une raison bien précise.