Maroc-Sénégal : Enorme clash à la CAN, il finit en larmes !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Sénégal a battu le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, Brahim Diaz a eu une occasion en or d'offrir le sacre au Maroc dans les derniers instants du temps réglementaire. Malheureusement pour lui, Edouard Mendy a capté sa panenka sur penalty. Ce qui lui a valu les remontrances de Walid Regragui, son sélectionneur.

Le Sénégal et le Maroc se sont disputés la finale de la CAN 2025 ce dimanche soir. Et finalement ce sont les Lions de la Teranga qui ont soulevé le trophée, l'ayant emporté 1-0 à l'issue des prolongations.

Brahim Diaz : La grosse soufflante de Walid Regragui Battu par le Sénégal, le Maroc aurait pu l'emporter dans le temps réglementaire. En effet, les Lions de l'Atlas ont bénéficié d'un penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Toutefois, Edouard Mendy a capté la panenka de Brahim Diaz.