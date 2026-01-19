Maroc-Sénégal : Enorme clash à la CAN, il finit en larmes !

Ce dimanche soir, le Sénégal a battu le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, Brahim Diaz a eu une occasion en or d'offrir le sacre au Maroc dans les derniers instants du temps réglementaire. Malheureusement pour lui, Edouard Mendy a capté sa panenka sur penalty. Ce qui lui a valu les remontrances de Walid Regragui, son sélectionneur.
Le Sénégal et le Maroc se sont disputés la finale de la CAN 2025 ce dimanche soir. Et finalement ce sont les Lions de la Teranga qui ont soulevé le trophée, l'ayant emporté 1-0 à l'issue des prolongations.
Brahim Diaz : La grosse soufflante de Walid Regragui
Battu par le Sénégal, le Maroc aurait pu l'emporter dans le temps réglementaire. En effet, les Lions de l'Atlas ont bénéficié d'un penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Toutefois, Edouard Mendy a capté la panenka de Brahim Diaz.
Le public marocain a hué Brahim Diaz
Lorsque l'arbitre de la rencontre a sifflé la fin du temps réglementaire, Walid Regragui s'est empressé d'aller voir Brahim Diaz pour le clasher après sa panenka manquée. Et huit minutes après le début des prolongations, le sélectionneur du Maroc a remplacé son numéro 10 par Ilias Akhomach. S'il n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations, Brahim Diaz a été sacré soulier d'or, ayant inscrit cinq réalisations à la CAN. Au moment de récupérer son trophée, l'attaquant du Real Madrid a été hué par les supporters du Maroc présents au Prince Moulay Abdellah Stadium. Et il a quitté cette compétition en larmes.