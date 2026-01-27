Retour de Zidane : Un ami vend la mèche à la radio ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le feuilleton Zinedine Zidane ne cesse d'alimenter l'actualité de l'équipe de France en cette année de Coupe du monde. Et pour cause, Didier Deschamps a déjà pris le soin d'annoncer qu'il se retirerait à la fin du Mondial en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet). Et pour le remplacer, Zidane est attendu. En direct, les langues se sont déliées sur RMC ?

La fin de l'histoire approche pour l'un. Mais pour l'autre, la réunion tant escomptée semble être promise et inévitable. Quatorze ans. Voici le bilan de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Après avoir été le capitaine des Bleus pendant la Coupe du monde 98, DD a été le sélectionneur de la deuxième étoile mondiale de la sélection nationale. Comme affirmé par Deschamps dès janvier 2025, son contrat envers la Fédération française de football qui prendra une fois la Coupe du monde 2026 terminée ne sera pas renouvelé. Le principal intéressé ne le souhaite pas et va tourner la page.

«On verra si Rothen se mettra à la place de Zizou aussi» Un champion du monde de France 98 en remplace un autre ? Légende du football français, Zinedine Zidane est amené à devenir le nouvel entraîneur de l'équipe de France. Foot Mercato a déjà fait état de discussions entre la FFF et celui qui est surnommé Zizou. Un nouveau chapitre dans la carrière de coach déjà bien remplie de l'ancien joueur du Real Madrid où il a raflé trois Ligues des champions de suite entre 2016 et 2018. Sur les ondes de RMC lundi soir, au début de l'émission Rothen s'enflamme, Eric Di Meco a réagi lors du sommaire du jour et l'annonce de la nouvelle rubrique : la liste des joueurs sélectionnés par Jérôme Rothen pour la prochaine Coupe du monde. « On verra si Rothen se mettra à la place de Zizou aussi après ».