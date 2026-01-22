Zinedine Zidane : Une discussion privée fuite à la radio !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter le modèle actuel du Real Madrid et la gestion de Florentino Pérez, Christophe Dugarry donne son avis en révélant avoir contacté un homme qui connaît parfaitement les arcanes du club merengue, à savoir Zinedine Zidane passé par le Real en tant que joueur puis deux fois sur le banc.

Depuis quelques mois, la gestion du Real Madrid est clairement pointée du doigt, que ce soit au sujet des pouvoirs accordés à Kylian Mbappé ou encore le fait de ses séparer si rapidement d'un entraîneur. Christophe Dugarry a été invité à commenter cette situation et le champion du monde 1998 a appelé son ami Zinedine Zidane pour en apprendre plus à ce sujet.

Dugarry passe un coup de fil à Zidane « Les torts sont partagés. C’est sous-poudré au Real Madrid, chacun recrute son joueur. Personne ne dit rien ou respecte, comme ça les vaches sont bien gardées : l’entraineur va en choisir un ou deux, le DS aussi, et Florentino Pérez va en prendre deux ou trois. C’est comme ça que les choses se passent là-bas, et en général tu ne te dis jamais qui Florentino Pérez… Pour être totalement transparent, j’en avais parlé avec Zizou de ça, de comment ça se passait », raconte-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.