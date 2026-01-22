Cristiano Ronaldo : Le tête-à-tête avec une star, elle balance tout !

Au Real Madrid, à Manchester United, à la Juventus ou encore à Al-Nassr… Partout où il passe, Cristiano Ronaldo laisse la même impression à ceux qui le côtoient : celle d’un travailleur acharné. Emmanuel Adebayor a été l’une de ses victimes. Souhaitant faire bonne impression pour son premier jour à la Casa Blanca, le Togolais était arrivé bien en avance au centre d’entraînement, mais fut surpris par Cristiano Ronaldo, seul à la piscine.
Pendant ses trois saisons passées à Manchester City, Emmanuel Adebayor a effectué deux prêts loin des Skyblues. Le premier au Real Madrid en 2011 avant de filer à Tottenham l’exercice suivant où il finira par signer définitivement. A la Casa Blanca, l’ex-international togolais a porté la tunique merengue pendant une vingtaine de matchs pour 8 buts marqués.
«Toutes les lumières étaient éteintes, la salle était sombre»
Arrivé avec une étiquette de joueur qui n’était pas l’exemple du professionnalisme au Real Madrid, Emmanuel Adebayor a révélé dans une interview avec Relevo s’être fixé comme objectif d’arriver le premier à Valdebebas, centre d’entraînement du club madrilène, pour son premier jour. C’était sans compter sur le travail individuel en amont des séances d’un certain Cristiano Ronaldo. « Bon, c'est ma première séance, je n'ai pas le temps, alors j'irai vers 8h30 et j'aurai environ deux heures devant moi. Je suis arrivé à 8h45. Toutes les lumières étaient éteintes, la salle était sombre, j'étais donc content, Dieu merci, je suis le premier à arriver, ils vont voir que je suis un professionnel ».
«Il m'a répondu que Cristiano Ronaldo était là à la piscine»
« Oui, ils diront que je suis appliqué. Mais j'ai alors entendu quelque chose, un bruit de fond. Je me suis demandé ce qui se passait. C'était mon premier entraînement et je ne connaissais pas encore les installations. J'ai demandé à l'un des kinésithérapeutes ce qui se passait en bas. Il m'a répondu que Cristiano Ronaldo était là à la piscine. Je me suis dit : « Oh, allez, mec, ce type »... Au final, j'ai été le deuxième ». a conclu Emmanuel Adebayor, encore sous le choc du professionnalisme de Cristiano Ronaldo plus de 10 ans après les faits...