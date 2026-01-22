Cristiano Ronaldo : Le tête-à-tête avec une star, elle balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, à Manchester United, à la Juventus ou encore à Al-Nassr… Partout où il passe, Cristiano Ronaldo laisse la même impression à ceux qui le côtoient : celle d’un travailleur acharné. Emmanuel Adebayor a été l’une de ses victimes. Souhaitant faire bonne impression pour son premier jour à la Casa Blanca, le Togolais était arrivé bien en avance au centre d’entraînement, mais fut surpris par Cristiano Ronaldo, seul à la piscine.

Pendant ses trois saisons passées à Manchester City, Emmanuel Adebayor a effectué deux prêts loin des Skyblues. Le premier au Real Madrid en 2011 avant de filer à Tottenham l’exercice suivant où il finira par signer définitivement. A la Casa Blanca, l’ex-international togolais a porté la tunique merengue pendant une vingtaine de matchs pour 8 buts marqués.

«Toutes les lumières étaient éteintes, la salle était sombre» Arrivé avec une étiquette de joueur qui n’était pas l’exemple du professionnalisme au Real Madrid, Emmanuel Adebayor a révélé dans une interview avec Relevo s’être fixé comme objectif d’arriver le premier à Valdebebas, centre d’entraînement du club madrilène, pour son premier jour. C’était sans compter sur le travail individuel en amont des séances d’un certain Cristiano Ronaldo. « Bon, c'est ma première séance, je n'ai pas le temps, alors j'irai vers 8h30 et j'aurai environ deux heures devant moi. Je suis arrivé à 8h45. Toutes les lumières étaient éteintes, la salle était sombre, j'étais donc content, Dieu merci, je suis le premier à arriver, ils vont voir que je suis un professionnel ».