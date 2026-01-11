Vinicius Jr avec Cristiano Ronaldo, c'est officiel !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vinicius Jr n'était pas en forme avant le début de la finale de la Supercoupe d'Europe puisqu'il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis 16 matchs. Mais le Brésilien est friand de l'adrénaline des finales et avait déjà été décisif à 15 reprises lors des précédents rendez-vous avec le Real Madrid. En le faisant une 16ème fois, Vinicius Jr a rejoint Cristiano Ronaldo et Karim Benzema notamment.

Vinicius Jr entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid. Le Brésilien, homme des grands soirs avec la Casa Blanca a encore une fois répondu présent ce dimanche en finale de Supercoupe d'Espagne. Contre le FC Barcelone, le champion d'Europe 2022 et 2024 parvient régulièrement à se montrer décisif.

Cristiano Ronaldo et Benzema rejoints par Vinicius Jr ? Avant le coup d'envoi de ce match de Supercoupe d'Espagne, Vinicius Jr pointait à 15 buts et passes décisives en finale avec le Real Madrid. Dans l'histoire du club merengue, trois joueurs font mieux que lui, ou du moins faisaient. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Ferenc Puskas ont tous été décisifs à 16 reprises sous le maillot blanc en finale.