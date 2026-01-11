Cristiano Ronaldo au PSG : C’est confirmé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo coule désormais des jours paisibles sur les pelouses d’Arabie Saoudite. En 2018, l’attaquant portugais avait décidé de quitter le Real Madrid afin de rejoindre la Juventus. Son ancien coéquipier à Manchester United Patrice Evra a cependant révélé que « CR7 » aurait tout à fait pu rejoindre le PSG.

Le PSG a connu d’immenses vedettes au sein de son effectif au cours des dernières années. En 2021, le club parisien avait notamment accueilli Lionel Messi au sein de son équipe. Le désormais octuple Ballon d’Or n’a pas forcément marqué les esprits dans la capitale, alors que certains fans réclamaient davantage la signature de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo « était intéressé » L’attaquant portugais lui, a souvent été associé au PSG mais n’aura finalement jamais rejoint Paris. D’après son ancien coéquipier Patrice Evra, Cristiano Ronaldo aurait toutefois pu signer en France lors de son départ du Real Madrid durant l’été 2018. « T’aurais eu un Cristiano Ronaldo à Paris, fais-moi confiance, il s’adapte. Il était intéressé », a confié l’ancien arrière gauche lors de l’émission Rothen S’enflamme.