Le PSG perd un joueur, c'est officiel !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le PSG affronte le Paris FC au Parc des Princes, et ce, pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de quatre joueurs : Lucas Hernandez, Quentin Ndjantou, Kang-In Lee et Matvey Safonov. Le défenseur central français étant malade.

Tombeur de Vendée Fontenay Foot (4-0, le 20 décembre), le PSG a validé son ticket pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Opposé au Paris FC ce lundi soir, le club de la capitale devra faire sans quatre joueurs de son effectif.

PSG-PFC : Lucas Hernandez est forfait Ce dimanche après-midi, le PSG de Luis Enrique a communiqué son point médical avant la réception du Paris FC au Parc des Princes. « Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins. Kang In Lee et Matvey Safonov effectuent un travail adapté. Malade, Lucas Hernandez reste au repos », peut-on lire sur le site officiel du club parisien.