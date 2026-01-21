Rejeté par sa femme, il balance sur Zidane !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Correspondant en Espagne pendant plusieurs années, Frédéric Hermel a entretenu des liens privilégiés avec Zinedine Zidane. Le journaliste a même rapidement fait la rencontre de la famille de l’ancien international français, mais n’a pas été accepté tout de suite, notamment par sa femme, Véronique, qui a mis du temps avant de lui faire confiance.

À l’occasion de son livre consacré à Zinedine Zidane, Frédéric Hermel s’était livré sur leur relation dans un entretien accordé au Point en 2019. « Je sais que cela fait bizarre quand je le dis ainsi, mais Zizou a réellement changé ma vie », confiait celui qui a été correspondant pour L’Équipe et RMC en Espagne.

« Je le connais bien, nous nous sommes beaucoup vus » « Que les choses soient claires, je ne suis pas un intime de Zinédine Zidane », avait rappelé Frédéric Hermel. « Je le connais bien, nous nous sommes beaucoup vus. Mais je suis et je reste journaliste. Ce qui est certain, c'est que, lorsque vous êtes exilé dans un pays étranger, vous nouez des liens privilégiés avec vos compatriotes qui partagent la même expérience que vous. Singulièrement dans un pays comme l'Espagne, où il y a moins de barrières protocolaires qu'ailleurs. »