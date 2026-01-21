Nouvelle aventure pour Zidane : Le coup de foudre à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien correspondant pour RMC et L’Équipe, Frédéric Hermel s’est installé en Espagne peu avant l’arrivée de Zinedine Zidane au Real Madrid en provenance de la Juventus à l’été 2001. Le journaliste doit alors écrire davantage sur le football et avait expliqué comment le transfert du Ballon d’Or 1998 a fait basculer sa vie.

À l’occasion de la sortie de son livre consacré à Zinedine Zidane, Frédéric Hermel s’était confié sur leur relation dans un entretien accordé au Point en 2019. Le journaliste venait à peine de s’installer en Espagne quand l’ancien capitaine de l’équipe de France a été transféré de la Juventus vers le Real Madrid.

« Lorsqu'il est arrivé à Madrid à l'été 2001, je m'étais moi-même installé dans la capitale espagnole peu avant » « Lorsqu'il est arrivé à Madrid à l'été 2001, je m'étais moi-même installé dans la capitale espagnole peu avant. J'étais venu pour un travail de recherche que je conduisais alors dans le cadre de mon troisième cycle universitaire. Je m'intéressais à la vision de la France que véhiculaient les médias espagnols. Pour gagner ma vie, j'avais, parallèlement, commencé à travailler comme correspondant pour divers médias : France Soir et RMC, notamment », avait expliqué Frédéric Hermel.