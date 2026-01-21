Nouvelle aventure pour Zidane : Le coup de foudre à l’étranger !

Ancien correspondant pour RMC et L’Équipe, Frédéric Hermel s’est installé en Espagne peu avant l’arrivée de Zinedine Zidane au Real Madrid en provenance de la Juventus à l’été 2001. Le journaliste doit alors écrire davantage sur le football et avait expliqué comment le transfert du Ballon d’Or 1998 a fait basculer sa vie.
À l’occasion de la sortie de son livre consacré à Zinedine Zidane, Frédéric Hermel s’était confié sur leur relation dans un entretien accordé au Point en 2019. Le journaliste venait à peine de s’installer en Espagne quand l’ancien capitaine de l’équipe de France a été transféré de la Juventus vers le Real Madrid.
« Lorsqu'il est arrivé à Madrid à l'été 2001, je m'étais moi-même installé dans la capitale espagnole peu avant »
« Lorsqu'il est arrivé à Madrid à l'été 2001, je m'étais moi-même installé dans la capitale espagnole peu avant. J'étais venu pour un travail de recherche que je conduisais alors dans le cadre de mon troisième cycle universitaire. Je m'intéressais à la vision de la France que véhiculaient les médias espagnols. Pour gagner ma vie, j'avais, parallèlement, commencé à travailler comme correspondant pour divers médias : France Soir et RMC, notamment », avait expliqué Frédéric Hermel.
« Zizou a réellement changé ma vie »
Si son arrivée au Real Madrid a été un moment marquant pour Zinedine Zidane, cela a également été le cas pour l’ancien correspondant de RMC et L’Équipe : « Ce qu’a changé Zidane pour moi ? Tout ! Je sais que cela fait bizarre quand je le dis ainsi, mais Zizou a réellement changé ma vie. Lorsqu'il débarque à Madrid, on me demande d'écrire davantage sur le football. Jusque-là, je faisais de l'info-géné. J'écrivais sur la politique locale, les attentats de l'ETA et, plus généralement, sur les faits divers marquants. Je me rappelle ainsi avoir passé le début de mon été, en 2000, à traquer le serial killer français Ahmed Rezala au Portugal. Après l'arrivée de Zizou, je ne vais quasiment plus écrire que sur le football. Et je vais devenir intervenant régulier dans une émission télévisée espagnole extrêmement populaire : ma vie bascule. »