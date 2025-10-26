Zidane - 80M€ : La signature qui rapporte une fortune !

Recruté par le Real Madrid en provenance de la Juventus Turin à l'été 2001, Zinedine Zidane a été l'un des transferts marquants de toute l'histoire du mercato. Et Luciano Moggi, ancien dirigeant de la Juve à l'époque, se remémore cette vente XXL de Zidane qui avait rapporté gros au club italien.
C'est un fait, Zinedine Zidane a marqué son époque en tant que joueur, et notamment à l'été 2001 lorsqu'il avait décidé de quitter la Juventus Turin pour signer au Real Madrid, dans le cadre d'un transfert retentissant. Interrogé par ABC, l'ancien directeur général turinois Luciano Moggi livre les coulisses de ce transfert de Zidane qui a rapporté très gros à la Juve.
« Nous devions vendre... »
« J'ai rencontré Florentino Pérez alors qu'il allait se présenter comme président du Real Madrid. Il est venu me voir et m'a demandé s'il pouvait utiliser le nom de Zidane en cas de victoire. J'ai dit oui, sans problème. Nous pensions à remanier l'équipe, et même si c'était un joueur formidable, Fiat n'allait pas bien et nous devions vendre pour générer de la plus-value », confie l'ancien dirigeant de la Juventus Turin sur Zidane.
Un deal à 80M€
« Le prix initial était de 70 millions de lires, mais j'ai finalement obtenu le double (environ 80M€). Les deux parties étaient satisfaites. Ils ont fait un excellent investissement car en plus des performances sur le terrain, ils ont fait un travail marketing remarquable », poursuit Luciano Moggi, qui se réjouit donc du jackpot rapporté avec ce transfert légendaire de Zinedine Zidane au Real Madrid.