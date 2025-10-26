Zidane - 80M€ : La signature qui rapporte une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le Real Madrid en provenance de la Juventus Turin à l'été 2001, Zinedine Zidane a été l'un des transferts marquants de toute l'histoire du mercato. Et Luciano Moggi, ancien dirigeant de la Juve à l'époque, se remémore cette vente XXL de Zidane qui avait rapporté gros au club italien.

C'est un fait, Zinedine Zidane a marqué son époque en tant que joueur, et notamment à l'été 2001 lorsqu'il avait décidé de quitter la Juventus Turin pour signer au Real Madrid, dans le cadre d'un transfert retentissant. Interrogé par ABC, l'ancien directeur général turinois Luciano Moggi livre les coulisses de ce transfert de Zidane qui a rapporté très gros à la Juve.

« Nous devions vendre... » « J'ai rencontré Florentino Pérez alors qu'il allait se présenter comme président du Real Madrid. Il est venu me voir et m'a demandé s'il pouvait utiliser le nom de Zidane en cas de victoire. J'ai dit oui, sans problème. Nous pensions à remanier l'équipe, et même si c'était un joueur formidable, Fiat n'allait pas bien et nous devions vendre pour générer de la plus-value », confie l'ancien dirigeant de la Juventus Turin sur Zidane.