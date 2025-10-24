Zidane - Nouvelle offre surprise : La bombe lâchée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane a reçu un appel du pied pour le moins inattendu mercredi en direct sur RMC. Luis Fernandez, qui a été son entraîneur lors de ses débuts à l'AS Cannes, souhaite débarquer avec lui chez les Bleus et l'épauler dans sa future mission.

Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026 l'été prochain, et il devrait, sauf incroyable surprise de dernière minute, être remplacé par Zinedine Zidane. Ce dernier devra d'ailleurs composer un staff au moment de son arrivée chez les Bleus, et Luis Fernandez vient de poser sa candidature auprès de Zidane à cet effet mercredi en direct dans le Moscato Show sur RMC.

« Je veux l’aider » « J’ai eu l’occasion de lui parler lors de la remise de ma légion d’honneur car il a eu la gentillesse de se déplacer de Madrid pour moi, ça m’a fait un plaisir énorme et je le remercie pour ça. J’en ai profité pour lui dire ‘tu as commencé ta carrière avec moi, j’aimerais bien la finir avec toi’, c’est pour ça que s’il prend les rênes de l’Équipe de France, je veux l’aider », confie l'ancien entraîneur emblématique du PSG.