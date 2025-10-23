Deschamps dit stop, un rappeur s’en mêle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps n’ira pas plus loin que le prochain Mondial. Le mythique sélectionneur de l’équipe de France va tirer sa révérence une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Et qui de mieux que Zinedine Zidane pour remplacer le champion du monde 98 et 2018 ? Le rappeur RK a lâché ses vérités sur l’impact de cette éventuelle nomination.

En janvier dernier, Didier Deschamps faisait l’annonce que beaucoup d’observateurs ont vu venir : son départ de la sélection tricolore après la Coupe du monde 2026 mettant ainsi un terme à une histoire de 14 ans. Le champion du monde 2018 n’apposera pas sa signature sur un nouveau contrat avec la Fédération française de football qui pourrait pour sa part prendre la décision de miser sur Zinedine Zidane, grand favori à la succession de « DD ».

«Même le plus facho du village le plus reculé de France serait heureux que ce soit lui» Le champion du monde 98 qui a raflé 3 Ligues des champions entre 2016 et 2018 en tant qu’entraîneur du Real Madrid est attendu par une grande partie du peuple français. C’est notamment le cas de RK. Le rappeur a profité de son passage dans la rubrique Double Contact de RMC Sport afin d’évoquer la fièvre Zidane qui devrait s’emparer de l’hexagone s’il venait à hériter de l’équipe de France après le Mondial en Amérique du nord. « C’est la fin d’une ère avec le départ annoncé de Deschamps. Et ça me plairait de voir Zizou à la tête de cette équipe de France. Si c’est lui, je serais hyper content. C’est une figure emblématique du pays. Même le plus facho du village le plus reculé de France serait heureux que ce soit lui. C’est le personnage, c’est Zizou ».