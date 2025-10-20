Scandale avec Zidane : Le comportement qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le soir de la finale de la Coupe du Monde 2006 contre l’Italie, Zinedine Zidane avait été expulsé pour un violent coup de boule sur Marco Materazzi. Un geste qui avait fait scandale de la part de l’ancien numéro 10, d’autant qu’il s’agissait du tout dernier match de sa carrière. Et Raymond Domenech ne comprend toujours pas à ce jour le comportement de Zidane.

Les faits remontent au soir du 9 juillet 2006, alors que l'équipe de France disputait la finale de Coupe du Monde contre l'Italie et Zinedine Zidane le tout dernier match de sa carrière. En fin de prolongation, l’ancien meneur de jeu du Real Madrid s’est accroché avec Marco Materazzi avant de commettre l’irréparable : un coup de boule en plein dans le torse du défenseur italien, ce qui lui a donc valu un carton rouge logique.

« Je me demande pourquoi il s’est comporté comme ça » Dans un entretien accordé à la Gazzette dello Sport samedi, Raymond Domenech revient sur ce craquage de Zinedine Zidane, et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France affiche encore son incompréhension près de 20 ans après : « Si j’en veux encore à Zidane ? Le connaissant, je savais que ça pouvait arriver. Mais parfois je me demande pourquoi il s’est comporté comme ça. Mais la blessure de Vieira a eu plus d’impact », lâche Domenech.