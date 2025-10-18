Yoann Gourcuff : Le scandale et la rupture

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sélectionné par Raymond Domenech pour disputer la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, Yoann Gourcuff a donc fait partie de l'énorme scandale avec la grève de Knysna, qui a provoqué ensuite la rupture avec le sélectionneur national. Et Domenech reconnait d'ailleurs une grosse erreur en expliquant qu'il n'aurait jamais dû sélectionner Gourcuff et Anelka pour ce Mondial.

Juste avant son transfert retentissant à l'OL qui a précipité la fin de sa carrière au plus haut niveau, Yoann Gourcuff avait disputé la Coupe du Monde 2010 avec l'équipe de France en Afrique du Sud. Sélectionné par Raymond Domenech, l'ancien meneur de jeu tricolore n'aura pu éviter le naufrage des Bleus avec notamment le scandale de la grève. Après avoir été piteusement éliminée en poules, l'équipe de France est directement rentrée au pays, et Domenech avait par la suite été limogé.

« Un fiasco » Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Raymond Domenech se livre sur cet énorme échec de la Coupe du Monde en Afrique du Sud et reconnait ses erreurs : « Le Mondial 2010 ? Un fiasco d’organisation, de pouvoir et de responsabilités. Nous avons manqué d’i intelligence individuelle et collective », indique l'ancien sélectionneur national, avant de lâcher un tacle envers Nicolas Anelka et Yoann Gourcuff.