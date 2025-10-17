Zinedine Zidane, le cadeau qui le laisse sous le choc !

Axel Cornic

Ancien international français, Philippe Mexes était l’invité du podcast Kampo pour reparler de sa carrière. Il livre ainsi une anecdote survenue à Clairefontaine au début des années 2000, lors de ses débuts en équipe de France, avec un certain Zinedine Zidane qui était à l’époque son coéquipier.

Véritable légende, Zinedine Zidane a marqué les fans de l’équipe de France. Mais c’est également le cas de ceux qui l’ont côtoyé sur le terrain comme Philippe Mexes, qui l’a rencontré alors qu’il n’était qu’un jeune débutant à Clairefontaine.

Le cadeau de Zidane Dans le podcast Kampo, il livre d’ailleurs un épisode qui l’avait beaucoup surpris à l’époque, avec Zidane. « Une personne arrivait à Clairefontaine avec les nouveaux téléphones, le nouveau Motorola, le nouveau Nokia, le DVD portable avec la batterie de 3h… Moi je ne pouvais pas acheter ça. Avec un nouveau contrat, tu gardes ton argent » a raconté Mexes.