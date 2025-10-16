Zidane avec Mbappé : Une folie déjà annoncée !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la prochaine Coupe du Monde. Alors que Zinedine Zidane devrait prendre sa place, Olivier Giroud a annoncé que Kylian Mbappé pouvait frôler les 100 buts en Bleu.

Didier Deschamps a décidé quand il allait quitter les Bleus. Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé qu'il allait quitter son poste après la prochaine Coupe du Monde.

Zidane est le digne héritier de Deschamps en Bleu D'après Christophe Dugarry, Zinedine Zidane va prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France. « Si ce n'est pas le moment d'officialiser la nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus ? C’est le moment d’annoncer quoi ? Tout le monde sait que ça va être lui. Tout le monde le sait. Tu veux que ce soit qui d’autre ? », a affirmé le grand ami du Ballon d'Or 1998 dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce lundi.