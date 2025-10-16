Transfert à l'OM : L'annonce de Giroud que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Olivier Giroud a rejoint le LOSC librement et gratuitement, et ce, après avoir passé une année au Los Angeles FC. Interrogé sur son retour en Ligue 1, le champion du monde 2018 a avoué qu'il avait été sollicité par d'autres clubs français dans le passé, et notamment l'OM.

Olivier Giroud s'est révélé aux yeux du monde au Montpellier HSC. Transféré à Arsenal lors de l'été 2012, le champion du monde 2018 est passé par Chelsea et l'AC Milan, avant de s'exiler en MLS, du côté du Los Angeles FC. Toutefois, son aventure aux Etats-Unis ne s'est pas passée comme il l'avait espéré. Par conséquent, Olivier Giroud a décidé de faire son retour en Ligue 1. En effet, le meilleur buteur (57 réalisations) de l'histoire de l'équipe de France a rejoint le LOSC librement et gratuitement l'été dernier.

«J'ai aussi eu des possibilités à Marseille» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Olivier Giroud est revenu sur son transfert au LOSC. Et le buteur de 39 ans a avoué qu'il avait déjà été approché par d'autres clubs français, dont l'OM, ces dernières années. « Pourquoi le LOSC et pas un autre club de Ligue 1 ? Mon ami Lolo (Koscielny, directeur sportif de Lorient) m'a appelé avant Lille. Il y a quelques saisons, j'ai aussi eu des possibilités à Marseille, Lyon. Olivier (Létang) avait aussi essayé de me faire signer à Rennes mais, quand je quitte Chelsea, j'ai l'AC Milan qui me demande, ce n'était pas une option de rentrer en France », a avoué Olivier Giroud, avant d'expliquer son choix de signer à l'AC Milan.