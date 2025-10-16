Mercato : Le PSG va recaler Ousmane Dembélé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grâce à l'obtention de son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé en aurait profité pour aller réclamer un salaire XXL auprès du PSG. Une situation qui pourrait poser problème compte tenu du fait que la nouvelle politique du club de la capitale a justement pour objectif d'en fini avec les salaires démentiels. Mais faut-il faire une exception pour Dembélé ?

Fort de son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé se verrait bien récupérer un gros chèque du PSG, en plus de la clause qui était déjà inscrite dans son contrat. Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, l'international français, qui touche déjà 1,5M€ bruts par mois, aurait demandé une large revalorisation salariale, ce qui pourrait poser problème compte tenu de la nouvelle politique du PSG qui a drastiquement réduit sa masse salariale et qui ne compte plus offrir des contrats démentiels comme ce fut le cas avec Lionel Messi ou encore Neymar et Kylian Mbappé. C'est la raison pour laquelle Jérôme Rothen estime que le PSG refusera la demande d'Ousmane Dembélé.

Dembélé réclame une folie au PSG... « Le PSG doit-il céder aux exigences de Dembélé ? La réponse est claire : Non. Je te dis ça parce que Luis Campos est venu nous l'expliquer pendant une heure et demie. On est en droit de croire son discours qui n'a pas évolué. Et je peux le confirmer car j'ai échangé aujourd'hui les dirigeants parisiens, comme avec l'entourage d'Ousmane. Ce qui ressort de ces échanges c'est que le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille », confie l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.