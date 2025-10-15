PSG : Le transfert impossible à cause de Mbappé !

Amadou Diawara

A la peine au Real Madrid ces derniers mois, Endrick serait dans le collimateur du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compterait profiter de la situation du Brésilien pour le recruter lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le PSG pourrait voir cette opération capoter à cause de Kylian Mbappé.

Lors de l'été 2024, Endrick a rejoint le Real Madrid, et ce, en provenance de Palmeiras. Ayant couté environ 47,5M€ à la Maison-Blanche, le buteur brésilien est en difficulté ces derniers mois, notamment à cause de pépins physiques. Conscient de la situation, le PSG voudrait sauter sur l'occasion pour le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Le PSG veut recruter Endrick cet hiver Selon les informations de Defensa Central, divulguées ce lundi, Luis Enrique serait un grand fan d'Endrick. A tel point qu'il voudrait voir sa direction finaliser son transfert lors de la prochaine fenêtre du mercato. Toutefois, le coach du PSG pourrait voir l'affaire capoter à cause de Kylian Mbappé.