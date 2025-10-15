PSG : Le transfert impossible à cause de Mbappé !

A la peine au Real Madrid ces derniers mois, Endrick serait dans le collimateur du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compterait profiter de la situation du Brésilien pour le recruter lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le PSG pourrait voir cette opération capoter à cause de Kylian Mbappé.
Lors de l'été 2024, Endrick a rejoint le Real Madrid, et ce, en provenance de Palmeiras. Ayant couté environ 47,5M€ à la Maison-Blanche, le buteur brésilien est en difficulté ces derniers mois, notamment à cause de pépins physiques. Conscient de la situation, le PSG voudrait sauter sur l'occasion pour le recruter lors du prochain mercato hivernal.
Le PSG veut recruter Endrick cet hiver
Selon les informations de Defensa Central, divulguées ce lundi, Luis Enrique serait un grand fan d'Endrick. A tel point qu'il voudrait voir sa direction finaliser son transfert lors de la prochaine fenêtre du mercato. Toutefois, le coach du PSG pourrait voir l'affaire capoter à cause de Kylian Mbappé.
Transfert de Mbappé : Le PSG et le Real sont en froid
Ce mercredi, Defensa Central a apporté de nouvelles précisions sur le potentiel transfert d'Endrick vers le PSG. Comme révélé par le média espagnol, les dirigeants parisiens savent qu'il est impossible de négocier avec le Real Madrid. Les deux clubs étant en froid depuis l'affaire Kylian Mbappé. En effet, il y a eu une véritable rupture entre le PSG et le Real Madrid. D'ailleurs, Kylian Mbappé est en guerre avec le PSG parce qu'il est parti librement et gratuitement à la fin de son contrat le 1er juillet 2024.