Kylian Mbappé : Le mariage parfait annoncé en Espagne !

Après des premiers mois discrets au Real Madrid, Arda Güler fait forte impression cette saison. Sous les ordres de Xabi Alonso, le Turc de 20 ans livre des performances remarquées. De plus, le milieu offensif montre une connexion qui marche très bien avec Kylian Mbappé. Il faut dire qu'entre les deux joueurs du Real Madrid, l'union est évidente.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est en feu avec le Real Madrid. En 10 matchs, toutes compétitions confondues, le numéro 10 merengue en est déjà à 14 réalisations. Enchainant les buts, Mbappé peut également compter sur Arda Güler pour le régaler. Entre le Français et le Turc, la connexion marche à merveille sur le terrain.

« On se comprend super bien, c'est fluide » A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe Magazine, Arda Güler s'est exprimé sur sa relation avec Kylian Mbappé. A propos de son lien avec le Français, le milieu offensif du Real Madrid a expliqué : « Ses qualités et les miennes sont faites les unes pour les autres. On se comprend super bien, c'est fluide. Parfois, on échange un peu avant les rencontre : "Aujourd'hui, on faire ceci, cela". Il y a aussi des soirs où un regard suffit. Mbappé redescend parfois trop bas ? Je crois qu'il faut le laisser jouer où il veut. Il doit bénéficier de cette liberté à laquelle son talent lui donne droit. S'il vient au milieu, qu'il décroche un peu, ce n'est pas gratuitement. Il a la connaissance pour, il comprend ce que le jeu réclame. Quand il fait ça, c'est à moi d'aller occuper sa place ».