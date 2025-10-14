Real Madrid : Kylian Mbappé prêt à ridiculiser l’un de ses coéquipiers ?

Axel Cornic

Si au niveau collectif la saison dernière a été compliquée pour le Real Madrid, ce n’est pas le cas d’un Kylian Mbappé qui a été très prolifique en buts. Et ça a recommencé de plus belles depuis la fin de l’été, avec l’attaquant français qui pourrait bientôt atteindre un cap assez important.

Le début de saison de Kylian Mbappé enflamme les compteurs en Espagne, puisqu’il totalise déjà onze buts en dix rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Et même une blessure à la cheville contractée avec l’équipe de France ne devrait pas l’arrêter, puisqu’on annonce sa présence pour le match de Liga contre Getafe, le 19 octobre prochain.

Mbappé seulement à 10 buts de Rodrygo A cette occasion, il pourrait gonfler une nouvelle fois son total de buts avec le Real Madrid, alors qu’il est déjà à 58 buts en 69 rencontres toutes compétitions confondues. C’est seulement 10 buts de moins que son coéquipiers Rodrygo, qui évolue pourtant au sein du club madrilène depuis six ans... et qui n’a marqué que 14 buts depuis l’arrivée du Français !