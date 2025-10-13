C'est la folie en Espagne, le Real Madrid dit stop à Mbappé !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Dès son arrivée en Espagne, c'était la folie dans les rues de la capitale. Alors que les supporters attendaient Kylian Mbappé partout, la Maison-Blanche lui a demandé de rester chez lui pendant quelque temps.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En effet, la star de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un peu plus d'un an.

Mbappé a été confiné à Madrid à cause des supporters du Real Lors de ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé était en plein calvaire. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France ne pouvait pas sortir de chez lui à cause des supporters merengue qui l'attendaient partout dans la capitale espagnole.