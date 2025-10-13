C'est la folie en Espagne, le Real Madrid dit stop à Mbappé !

Lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Dès son arrivée en Espagne, c'était la folie dans les rues de la capitale. Alors que les supporters attendaient Kylian Mbappé partout, la Maison-Blanche lui a demandé de rester chez lui pendant quelque temps.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En effet, la star de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un peu plus d'un an.
Mbappé a été confiné à Madrid à cause des supporters du Real
Lors de ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé était en plein calvaire. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France ne pouvait pas sortir de chez lui à cause des supporters merengue qui l'attendaient partout dans la capitale espagnole.
«Le club m’a dit de rester à la maison»
« Quand je suis arrivé (au Real Madrid), le club m’a dit de rester à la maison, car les gens m’attendaient beaucoup dans la ville. Les premiers mois ont donc été un peu plus compliqués dans ce domaine. Le club m’a dit qu’ils m’attendaient partout. Mais maintenant, je sors plus souvent de la maison… et les madrilènes, pour être honnête, respectent beaucoup la vie privée. Bien sûr, certains vous demandent des choses et c’est normal, ça fait partie de ma vie. Mais les gens sont très sympathiques, ils veulent toujours aider. Ils sont affectueux avec ma famille, qui ne connaît pas l’espagnol. Et ce sont des détails qui sont perceptibles. Ce que j’aime beaucoup », a confié Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à Movistar.