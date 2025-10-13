Kylian Mbappé - Cristiano Ronaldo : La grosse déclaration !

S’il a évolué pendant deux ans avec Lionel Messi du côté du PSG, Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo. Annoncé comme le successeur du quintuple Ballon d’Or au Real Madrid, l’attaquant français a clamé au cours d’une interview pour Movistar tout son respect envers l’iconique portugais.
En 2024, après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé décidait d’exaucer son rêve. L’attaquant français s’est engagé en faveur du Real Madrid, qui depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, cherchait sa superstar.
Mbappé marche sur les traces de Cristiano Ronaldo
Ayant connu une première année contrastée en Espagne, Kylian Mbappé a parfaitement entamé sa seconde saison sous les couleurs du Real Madrid, qui a démarré une nouvelle ère sous les ordres de Xabi Alonso. Le capitaine de l’équipe de France a récemment accordé un entretien à Movistar, dans lequel ce dernier a définitivement déclaré sa flamme à son idole Cristiano Ronaldo.
« J'espère que les gens vont rêver de moi de la même façon »
« Cristiano a toujours été un modèle et un exemple pour moi. J'ai la chance de pouvoir lui parler: il me donne des conseils, il m'aide. Je veux tracer mon propre chemin. Et j'espère que les gens vont rêver de moi de la même façon, ce qui pourrait être un moment historique pour moi », confie ainsi Kylian Mbappé à propos de CR7.