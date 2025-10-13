Kylian Mbappé - Cristiano Ronaldo : La grosse déclaration !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il a évolué pendant deux ans avec Lionel Messi du côté du PSG, Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo. Annoncé comme le successeur du quintuple Ballon d’Or au Real Madrid, l’attaquant français a clamé au cours d’une interview pour Movistar tout son respect envers l’iconique portugais.

En 2024, après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé décidait d’exaucer son rêve. L’attaquant français s’est engagé en faveur du Real Madrid, qui depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, cherchait sa superstar.

Mbappé marche sur les traces de Cristiano Ronaldo Ayant connu une première année contrastée en Espagne, Kylian Mbappé a parfaitement entamé sa seconde saison sous les couleurs du Real Madrid, qui a démarré une nouvelle ère sous les ordres de Xabi Alonso. Le capitaine de l’équipe de France a récemment accordé un entretien à Movistar, dans lequel ce dernier a définitivement déclaré sa flamme à son idole Cristiano Ronaldo.