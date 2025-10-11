Zinedine Zidane : Le tacle que personne n'a vu venir au Real Madrid !

Axel Cornic

Joueur puis entraineur, avec le succès qu’on lui connait, Zinedine Zidane a laissé une trace indélébile au Real Madrid. Mais pas auprès de tous ses joueurs, puisque la dernière sortie de Vinicius Jr pourrait beaucoup faire parler de l’autre côté des Pyrénées.

L’histoire de Zinedine Zidane avec le Real Madrid est connue par tout le monde. Le Français il y a connu le succès, peut-être plus en tant qu’entraineur qu’en tant que joueur, avec notamment un triplé en Ligue des Champions. Et depuis son départ en 2021, un possible retour est régulièrement évoqué.

Vinicus Jr snobe Zidane Pourtant, Zidane ne semble pas avoir marqué ses joueurs autant que les supporters du Real Madrid. En marge de la large victoire du Brésil contre la Corée du Sud (0-5), Vinicius Jr q en effet fait une déclaration assez surprenante. « Carlo Ancelotti a toujours été le meilleur entraîneur que j’ai eu » a déclaré la star brésilienne, d’après El Chiringuito TV.