Zinédine Zidane à Marseille, c'est officiel !

Absent des terrains depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane attend son prochain poste avec impatience. Attendu pour prendre la suite de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, le champion du monde 1998 reste évidemment une figure qui suscite l'attention partout où il passe. Le 7 décembre prochain, les spectateurs du Stade Vélodrome auront le bonheur de le voir évoluer.
Légende du football, Zinédine Zidane est souvent invité pour toutes sortes d'événements. Le 7 décembre prochain, The Universe League, un événement porté et produit par Universe Football, la structure fondée par Ryad Zidane, le neveu du Ballon d'Or 1998, et Naïl Ouaret, en collaboration avec la Kings League de Gerard Piqué, verra le jour au Stade Vélodrome.
Zidane de retour au Vélodrome
Natif de Marseille, Zinédine Zidane fait partie des premiers noms dévoilés au casting de cet événement. Les spectateurs de cet événement auront donc la chance d'admirer celui qui est âgé aujourd'hui de 53 ans en action sur la pelouse d'un grand stade, comme officialisé ce vendredi soir sur les réseaux sociaux du Ballon d'Or 1998.
Zinédine Zidane au cœur du projet
La bande annonce de l'événement met en avant la légende Zinédine Zidane avec le commentaire de son neveu. « Entre show, football et hommage, The Universe League réunira au Vélodrome des légendes Parisiennes, Marseillaises, Madrilènes et Barcelonaises, pour une rencontre exceptionnelle mêlant sport, émotions et spectacle » ajoute l'organisateur de l'événement. L'Equipe précise que de plus gros détails seront révélés par la Kings League samedi.