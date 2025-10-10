Zinédine Zidane à Marseille, c'est officiel !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent des terrains depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane attend son prochain poste avec impatience. Attendu pour prendre la suite de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, le champion du monde 1998 reste évidemment une figure qui suscite l'attention partout où il passe. Le 7 décembre prochain, les spectateurs du Stade Vélodrome auront le bonheur de le voir évoluer.

Légende du football, Zinédine Zidane est souvent invité pour toutes sortes d'événements. Le 7 décembre prochain, The Universe League, un événement porté et produit par Universe Football, la structure fondée par Ryad Zidane, le neveu du Ballon d'Or 1998, et Naïl Ouaret, en collaboration avec la Kings League de Gerard Piqué, verra le jour au Stade Vélodrome.

Zidane de retour au Vélodrome Natif de Marseille, Zinédine Zidane fait partie des premiers noms dévoilés au casting de cet événement. Les spectateurs de cet événement auront donc la chance d'admirer celui qui est âgé aujourd'hui de 53 ans en action sur la pelouse d'un grand stade, comme officialisé ce vendredi soir sur les réseaux sociaux du Ballon d'Or 1998.