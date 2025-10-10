Zinedine Zidane au PSG, c'est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, rien n'est encore officiel, mais Zinedine Zidane apparait clairement comme le successeur désigné de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. En 2026, l'ancien du Real Madrid pourrait prendre les commandes des Bleus, ce dont il rêve depuis un moment. Les ambitions de Zidane ont été claires, ce qui l'a notamment amené à refuser différentes propositions, dont le PSG.

En 2021, Zinedine Zidane décidait de quitter le Real Madrid. Depuis, l'entraîneur français n'a plus été en fonction, pourtant, ce ne sont pas les propositions qui manquaient. En effet, ZZ s'est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs, certaines l'annonçant notamment au PSG. Pourtant, rien ne s'est pas assé avec Zidane. Et pour cause...

Tout refuser pour l'équipe de France ! Longtemps désigné comme le rêve du Qatar pour entraîner le PSG, Zinedine Zidane n'est jamais venu. De même, alors que le champion du monde 98 a été annoncé vers Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus ou encore la sélection du Brésil, ça n'a jamais abouti. Comme l'explique Le Figaro, Zidane a tout refusé depuis qu'il a quitté le Real Madrid. La raison ? L'équipe de France.