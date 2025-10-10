France 98 : L’incroyable vérité sur Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Double championne du monde, l’équipe de France de football avait remporté sa première étoile en 1998 à domicile. Un succès dont on se souvient encore aujourd’hui, une victoire nette face au Brésil (3-0). Auteur d’un doublé, Zinedine Zidane est alors entré dans les têtes de tout le monde, mais voilà que ZZ était à l’époque loin d’être le meilleur joueur des Bleus.

Il aura fallu un doublé de la tête pour que Zinedine Zidane entre dans l’histoire du football français. A l’origine de la première étoile des Bleus en 1998, l’ancien joueur du Real Madrid a marqué les esprits face au Brésil. Toutefois, le reste de sa compétition était loin d’être convaincant. Membre de France 98, Robert Pires n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler cette incroyable vérité sur Zidane.

« En 98, il n’est pas bon du tout » « Les gens l’ont oublié mais en 98, Djorkaeff, c’est le plus fort. Ce n’est pas Zizou. Zizou le sait car je lui ai déjà dit. En 98, il n’est pas bon du tout. Le meilleur c’est Djorkaeff. Zizou le sait, c’est la réalité », a d’abord expliqué Robert Pires au micro d’Europe 1.