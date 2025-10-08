Ophélie Meunier : L’annonce surprise avec Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé est attendu à la radio ! Désormais à la tête de l’émission « OFF » sur RTL2, Ophélie Meunier ne cache pas son envie d’accueillir plusieurs figures de l’équipe de France de football à l’approche de la Coupe du monde 2026 en Amérique, à commencer par son capitaine.

Star du football français et international, Kylian Mbappé est évidemment un invité convoité par les médias. Il y a quelques semaines, Anne-Sophie Lapix avait réalisé un gros coup en accueillant le capitaine des Bleus pour la première de son émission le « 20.10 » sur M6. Ophélie Meunier aussi, rêve d’interroger Kylian Mbappé à la radio.

« On a décidé d’inviter des gens qui ne sont pas chanteurs ou musiciens de premier métier » La présentatrice de 37 ans est désormais à la tête de «OFF», chaque dimanche midi sur RTL2, un programme dans lequel elle reçoit une personnalité pour évoquer son rapport avec la musique. « L’idée est très simple. On a tous une histoire avec la musique. Elle marque des grands moments de notre vie. On a toujours quelque chose à raconter avec elle, et puis elle nous procure plein d’émotions. On a décidé d’inviter des gens qui ne sont pas chanteurs ou musiciens de premier métier, mais qui viennent me raconter la place de la musique dans leur vie. Qu’ils soient humoristes, acteurs, sportifs, réalisateurs ou écrivains, peu importe. Toute la culture est la bienvenue. J’ai envie que les auditeurs aient l’occasion de se dire : "cette personne, je ne la connaissais pas comme ça, je suis content de la découvrir" », confie Ophélie Meunier, interrogé par TV Magazine.