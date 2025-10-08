Ophélie Meunier : L’annonce surprise avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est attendu à la radio ! Désormais à la tête de l’émission « OFF » sur RTL2, Ophélie Meunier ne cache pas son envie d’accueillir plusieurs figures de l’équipe de France de football à l’approche de la Coupe du monde 2026 en Amérique, à commencer par son capitaine.
Star du football français et international, Kylian Mbappé est évidemment un invité convoité par les médias. Il y a quelques semaines, Anne-Sophie Lapix avait réalisé un gros coup en accueillant le capitaine des Bleus pour la première de son émission le « 20.10 » sur M6. Ophélie Meunier aussi, rêve d’interroger Kylian Mbappé à la radio.
« On a décidé d’inviter des gens qui ne sont pas chanteurs ou musiciens de premier métier »
La présentatrice de 37 ans est désormais à la tête de «OFF», chaque dimanche midi sur RTL2, un programme dans lequel elle reçoit une personnalité pour évoquer son rapport avec la musique. « L’idée est très simple. On a tous une histoire avec la musique. Elle marque des grands moments de notre vie. On a toujours quelque chose à raconter avec elle, et puis elle nous procure plein d’émotions. On a décidé d’inviter des gens qui ne sont pas chanteurs ou musiciens de premier métier, mais qui viennent me raconter la place de la musique dans leur vie. Qu’ils soient humoristes, acteurs, sportifs, réalisateurs ou écrivains, peu importe. Toute la culture est la bienvenue. J’ai envie que les auditeurs aient l’occasion de se dire : "cette personne, je ne la connaissais pas comme ça, je suis content de la découvrir" », confie Ophélie Meunier, interrogé par TV Magazine.
Ophélie Meunier attend Kylian Mbappé
« Ce qui est chouette avec «OFF», c’est que je peux tout me permettre. Il n’y a pas de limites. J’ai commencé avec Gérard Darmon, Camille Razat, Stéphane de Groodt, la semaine prochaine Vincent Dedienne, puis Gad Elmaleh... Qu’est-ce que je pourrais demander de plus ? Après, pour être honnête, à l’approche de la Coupe du Monde 2026, j’espère avoir des grands sportifs, poursuit l’ancienne mannequin. Pourquoi pas recevoir un joueur de l’équipe de France de football. Un Antoine Griezmann, un Kylian Mbappé ou un Didier Deschamps. » L’invitation est lancée.