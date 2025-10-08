«Mbappé m’a pris pour un c*n», la violente rupture enfin expliquée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé a vu le nombre de ses détracteurs grimper en flèche. La star du Real Madrid et de l'équipe de France a essuyé de plus en plus critiques, notamment de la part de Jérôme Rothen. Initialement, le présentateur sur RMC était pourtant assez élogieux à l'égard de Mbappé, mais voilà qu'une rupture a eu lieu entre les deux hommes.

Du temps où Kylian Mbappé était au PSG, Jérôme Rothen semblait proche du Français, ayant même eu la chance de l'accueillir plusieurs fois dans son émission sur RMC. Mais voilà que cette relation s'est détériorée au fil du temps. Initialement très conciliant avec Mbappé, Rothen a été de plus en plus critique, ne mâchant pas ses mots à l'égard du désormais joueur du Real Madrid. Et visiblement, il aurait ses raisons...

« Aujourd’hui, avec Mbappé, je n’ai plus de son, plus d’image » Au micro de RMC, Jérôme Rothen a répondu à de nombreuses questions et il a notamment été question de sa relation avec Kylian Mbappé. Que s'est-il alors passé entre les deux ? Celui qui a joué au PSG entre 2004 et 2010 a fait savoir : « Mbappé est venu deux fois dans l’émission, je l’en remercie encore, il s’est livré, j’étais l’un des seuls à pouvoir l’avoir comme ça en interview. Forcément, quand le mec te donne à manger, sur les critiques, tu mets les formes. Aujourd’hui, avec Mbappé, je n’ai plus de son, plus d’image, mais peu importe, j’ai ma vie et je n’ai pas besoin de Mbappé et son entourage pour avancer ».