«Mbappé m’a pris pour un c*n», la violente rupture enfin expliquée !

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé a vu le nombre de ses détracteurs grimper en flèche. La star du Real Madrid et de l'équipe de France a essuyé de plus en plus critiques, notamment de la part de Jérôme Rothen. Initialement, le présentateur sur RMC était pourtant assez élogieux à l'égard de Mbappé, mais voilà qu'une rupture a eu lieu entre les deux hommes.
Du temps où Kylian Mbappé était au PSG, Jérôme Rothen semblait proche du Français, ayant même eu la chance de l'accueillir plusieurs fois dans son émission sur RMC. Mais voilà que cette relation s'est détériorée au fil du temps. Initialement très conciliant avec Mbappé, Rothen a été de plus en plus critique, ne mâchant pas ses mots à l'égard du désormais joueur du Real Madrid. Et visiblement, il aurait ses raisons...
Au micro de RMC, Jérôme Rothen a répondu à de nombreuses questions et il a notamment été question de sa relation avec Kylian Mbappé. Que s'est-il alors passé entre les deux ? Celui qui a joué au PSG entre 2004 et 2010 a fait savoir : « Mbappé est venu deux fois dans l’émission, je l’en remercie encore, il s’est livré, j’étais l’un des seuls à pouvoir l’avoir comme ça en interview. Forcément, quand le mec te donne à manger, sur les critiques, tu mets les formes. Aujourd’hui, avec Mbappé, je n’ai plus de son, plus d’image, mais peu importe, j’ai ma vie et je n’ai pas besoin de Mbappé et son entourage pour avancer ».
« Mais à côté, le mec, quand tu le vois, lui et son entourage, et qu’ils te racontent des choses où tu t’es aperçu qu’ils ont manqué de sincérité, là il m’a menti, il m’a pris pour un con, donc ça me rend plus dur. Donc quand il n’est pas bon, je vais le dire deux fois plus que quand il est bon », a poursuivi Jérôme Rothen sur les raisons de sa rupture soudaine avec Kylian Mbappé et les explications de ses désormais violentes critiques à répétition à l'encontre du joueur du Real Madrid.