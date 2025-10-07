Kylian Mbappé : C’est terminé au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Irrésistible depuis le début de saison, Kylian Mbappé ne cesse de briller au Real Madrid. Le club madrilène semblait toutefois être particulièrement dépendant du capitaine de l’équipe de France ces dernières semaines. Cette époque semble toutefois être arrivée à son terme, puisque Vinicius Jr a l’air d’être enfin revenu à son meilleur niveau.

Kylian Mbappé est tout simplement irrésistible depuis le début de saison. Le capitaine de l’équipe de France a trouvé le chemin des filets à 14 reprises en 10 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid jusqu’à présent. Les Merengue semblaient toutefois être dépendants des prestations du champion du monde 2018 dernièrement.

La dépendance à Kylian Mbappé au Real Madrid est terminée ? Cette époque serait toutefois déjà révolue. Comme le rapporte AS, Vinicius Jr a l’air d’être enfin revenu à son véritable niveau. Le Brésilien allégerait ainsi cette dépendance à Kylian Mbappé, qui représentait à lui tout seul 53,8% des buts du Real Madrid. L’international auriverde se montre également positif désormais. Son malaise sous les ordres de Xabi Alonso serait terminé.