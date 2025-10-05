Kylian Mbappé, son «frère» s'annonce au Real Madrid !

Axel Cornic

Les polémiques ne manquent pas en Espagne depuis l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain. Sa signature a en effet totalement chamboulé la hiérarchie écartant notamment Rodrigo, mais faisant également de l’ombre à des stars mondiales comme Jude Bellingham et Vinicius Jr.

On a souvent reproché au Real Madrid d’empiler les stars. Et l'exemple actuel est assez parlant, puisque l’effectif pléthorique de Xabi Alonso ferait en saliver plus d’un. Cela est toutefois souvent lié à des problèmes d’égo dans le vestiaire. Ainsi, depuis un an et l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG, le débat fait rage de l’autre côté des Pyrénées.

Le cadeau de Mbappé Le Français est régulièrement mis en concurrence avec Vinicius Jr, qui avant sa signature était le principal visage des succès du Real Madrid. Son mauvais début de saison a jeté de l’huile sur le feu, ce qui semble avoir poussé Kylian Mbappé a faire un geste pour tenter de calmer les choses.