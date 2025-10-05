Kylian Mbappé fait un joli cadeau, la déclaration d'amour sur les réseaux sociaux !

Axel Cornic

Battu parle le grand rival de l’Atlético de Madrid en Liga il y a une semaine (5-2), le Real Madrid devait relever la tête ce samedi, face à Villarreal. Et c’est chose faite, avec une victoire qui permet aux Madrilènes de passer provisoirement leaders du Championnat espagnol (3-1), grâce notamment à un doublé de Vinicius Jr.

Comme souvent, la guerre des égos anime les débats autour du Real Madrid. Et le phénomène n’a fait que s'accentuer depuis l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG ! Entre son positionnement sur le terrain et la place prise dans le vestiaire, le Français fait en effet de l’ombre à certains.

Mbappé laisse le penalty à Vinicius C’est le cas de Vinicius Jr, la grande star de l’équipe avant l’arrivée de Mbappé en provenance du PSG. Le Brésilien n’a d’ailleurs pas vécu un début de saison brillant, avec les critiques qui se sont rapidement multipliées autour de lui. Mais quelque chose semble avoir changé, avec son doublé face à Villarreal ce samedi...