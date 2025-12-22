Mercato : «Je pars», il quitte l'OM et se lâche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 2 saisons en à Liverpool, Djibril Cissé a fini par faire son grand retour en Angleterre. En 2008, l'attaquant français est ainsi prêté par l'OM du côté de Sunderland. Pourtant, Cissé d'une saison réussie à Marseille avec notamment 16 buts en Ligue 1. Mais pourquoi avoir fait ses valises ? Le principal intéressé s'est expliqué.

Pour Djibril Cissé, la 3ème saison à l'OM avait très mal débuté. Alors qu'il restait pourtant sur de très bonnes performances avec le club phocéen, l'attaquant avait été mis sur le banc de touche par Eric Gerets. Une situation visiblement compliquée à vivre pour Cissé, qui ne savait pas les raisons de cette mise à l'écart. Forcément, cela l'a incité à aller voir ailleurs, étant prêté à Sunderland.

« On m’explique pas trop ce qui se passe » Après Liverpool, Djibril Cissé a donc retrouvé la Premier League à l'occasion de son prêt à Sunderland à l'été 2008. Parti alors de l'OM, l'ancien Olympien a expliqué à propos de ce départ pour Histoires de Foot : « On m’explique pas trop ce qui se passe. J’ai presque un double discours. D’un côté la direction et Pape Diouf me disent que ça va s’arranger, je vais jouer. De l’autre côté, je suis remplaçant, ça fait 4 matchs d’affilée ».