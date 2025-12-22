Mercato : «Je pars», il quitte l'OM et se lâche !

Après 2 saisons en à Liverpool, Djibril Cissé a fini par faire son grand retour en Angleterre. En 2008, l'attaquant français est ainsi prêté par l'OM du côté de Sunderland. Pourtant, Cissé d'une saison réussie à Marseille avec notamment 16 buts en Ligue 1. Mais pourquoi avoir fait ses valises ? Le principal intéressé s'est expliqué.
Pour Djibril Cissé, la 3ème saison à l'OM avait très mal débuté. Alors qu'il restait pourtant sur de très bonnes performances avec le club phocéen, l'attaquant avait été mis sur le banc de touche par Eric Gerets. Une situation visiblement compliquée à vivre pour Cissé, qui ne savait pas les raisons de cette mise à l'écart. Forcément, cela l'a incité à aller voir ailleurs, étant prêté à Sunderland.
« On m’explique pas trop ce qui se passe »
Après Liverpool, Djibril Cissé a donc retrouvé la Premier League à l'occasion de son prêt à Sunderland à l'été 2008. Parti alors de l'OM, l'ancien Olympien a expliqué à propos de ce départ pour Histoires de Foot : « On m’explique pas trop ce qui se passe. J’ai presque un double discours. D’un côté la direction et Pape Diouf me disent que ça va s’arranger, je vais jouer. De l’autre côté, je suis remplaçant, ça fait 4 matchs d’affilée ».
« C’est plus l’incompréhension qui fait que je pars »
« Ce n’est pas le fait d’être remplaçant, c'est je suis remplaçant et je n’ai pas trop de temps de jeu. Je sors de 16 buts et d’une belle prépa. C’est plus l’incompréhension qui fait que je pars », a ajouté Djibril Cissé.