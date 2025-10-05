Kylian Mbappé accusé de viol : Le complot du PSG qui les fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a près d’un an, Kylian Mbappé se retrouvait au coeur d’un incroyable affaire. En effet, à la suite d’un voyage à Stockholm, la star du Real Madrid avait fait l’objet d’accusations de viol. C’est alors qu’une folle théorie avait vu le jour, expliquant que tout cela était un complot monté par le PSG. De quoi faire halluciner certains joueurs du club de la capitale.

Alors que l’enquête de la justice suédoise n’a finalement rien donné, Kylian Mbappé s’était retrouvé au coeur d’une affaire de viol. Assurant n’avoir rien à se reprocher, la star du Real Madrid n’a donc pas été inquiétée. Une affaire qui soulève toutefois encore certaines interrogations. Certaines théories expliquaient même que le PSG était derrière tout cela, ayant ainsi monté un complot pour piéger Mbappé.

« Certains se demandaient où ils avaient mis les pieds » Cette histoire de complot contre Kylian Mbappé a fait réagir jusque dans le vestiaire du PSG. De quoi faire halluciner certains joueurs comme l’a expliqué Fabrice Hawkins. Pour 100% PSG, le journaliste de RMC a expliqué : « Quand c’est sorti, on a entendu la défense de Mbappé et son entourage était persuadé que ça pouvait être un coup du PSG. C’est vrai que certains joueurs, notamment les plus jeunes, certains qui venaient d’arriver se demandaient où ils avaient mis les pieds ».