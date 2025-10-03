Le meilleur du monde au PSG, Luka Modric confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la saison dernière, les joueurs du PSG ont impressionné le monde entier, à commencer par Luka Modric qui avait encensé Vitinha, le présentant comme le meilleur milieu de terrain du monde. Une situation qui n'a pas changé après la victoire à Barcelone, bien au contraire comme le souligne Dominique Séverac.

Recruté pour 40M€ en 2022, Vitinha était la première recrue de l'ère Luis Campos au PSG. Et il s'agit de l'un de ses plus gros coups à Paris. Et pour cause, le milieu de terrain portugais a pris une autre dimension sous les ordres de Luis Enrique, s'imposant comme l'un des tous meilleurs joueurs du monde à son poste. Son opposition face à Pedri mercredi soir contre le FC Barcelone l'a une nouvelle fois confirmé. D'ailleurs, le journaliste du Parisien Dominique Séverac a été invité à choisir entre les deux joueurs.

Vitinha référence mondiale à son poste « Difficile de choisir entre la classe et la classe. Mais je n'ai pas eu besoin de ce match pour savoir que Vitinha était au-dessus des autres (malgré une erreur sur le but barcelonais). Nous sommes nombreux à la saluer : il a fini 3e du Ballon d'or, c'est remarquable. Et Luka Modric l'a adoubé. Vitinha est un joueur indispensable », lâche-t-il dans un chat sur le site du Parisien.