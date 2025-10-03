Le meilleur du monde au PSG, Luka Modric confirme !

Depuis la saison dernière, les joueurs du PSG ont impressionné le monde entier, à commencer par Luka Modric qui avait encensé Vitinha, le présentant comme le meilleur milieu de terrain du monde. Une situation qui n'a pas changé après la victoire à Barcelone, bien au contraire comme le souligne Dominique Séverac.
Recruté pour 40M€ en 2022, Vitinha était la première recrue de l'ère Luis Campos au PSG. Et il s'agit de l'un de ses plus gros coups à Paris. Et pour cause, le milieu de terrain portugais a pris une autre dimension sous les ordres de Luis Enrique, s'imposant comme l'un des tous meilleurs joueurs du monde à son poste. Son opposition face à Pedri mercredi soir contre le FC Barcelone l'a une nouvelle fois confirmé. D'ailleurs, le journaliste du Parisien Dominique Séverac a été invité à choisir entre les deux joueurs.
Vitinha référence mondiale à son poste
« Difficile de choisir entre la classe et la classe. Mais je n'ai pas eu besoin de ce match pour savoir que Vitinha était au-dessus des autres (malgré une erreur sur le but barcelonais). Nous sommes nombreux à la saluer : il a fini 3e du Ballon d'or, c'est remarquable. Et Luka Modric l'a adoubé. Vitinha est un joueur indispensable », lâche-t-il dans un chat sur le site du Parisien.
Modric valide !
En effet, en juin dernier, Luka Modric faisait part de son admiration pour Vitinha, quelques jours après la finale de la Ligue des champions. « Je l'aime beaucoup, il a fait une saison phénoménale. C'est un joueur qui permet à l'équipe de mieux jouer, un organisateur dont chaque équipe a besoin et il l'a montré avec le PSG en gagnant la Ligue des champions (...) Selon moi, Vitinha est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde cette saison, si ce n'est le meilleur. Il est très bon avec le ballon, il a une vision du jeu phénoménale et j'aime beaucoup sa façon de jouer », confiait le Ballon d'Or 2018 auprès de la chaîne de télévision croate Nova TV.