Lamine Yamal : L'enregistrement vidéo qui n'aurait jamais dû sortir !

Ce dimanche soir, le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne en battant le Real Madrid en finale. Forcément, c'était la fête ensuite dans les vestiaires blaugrana. Des célébrations auxquelles on a pu assister grâce à un live de Lamine Yamal sur les réseaux sociaux. Mais voilà qu'on a aussi vu des moments qu'on n'aurait pas dû voir...
Grâce à un doublé de Raphinha et un but de Robert Lewandowski, le FC Barcelone a fait tomber le Real Madrid. Ce dimanche, le club catalan a conservé sa couronne en remportant la Supercoupe d'Espagne. Un trophée qui a fait le bonheur des joueurs d'Hansi Flick. Forcément, dans les vestiaires, les Blaugrana ont bien fêté ça.
Des images interdites ?
Les célébrations du FC Barcelone ont d'ailleurs été diffusées sur les réseaux sociaux. En effet, Lamine Yamal était en live pour célébrer tout ça. Mais voilà que le crack blaugrana a diffusé un moment qui n'est clairement pas passé inaperçu. C'est ainsi qu'on a notamment pu voir Wojciech Szczęsny, gardien du Barça, en train de fumer. « Ça ne peut pas être enregistré », a-t-on ensuite pu entendre dans le live de Yamal.
« Ça ne regarde personne si je fume »
Wojciech Szczęsny et les cigarettes, ce n'est clairement pas un secret. En effet, par le passé, le gardien du FC Barcelone ne s'était pas caché à ce propos, lui qui avait alors expliqué : « C’est une chose que je ne changerai pas dans ma vie personnelle. Et ça ne regarde personne si je fume. Ça n’affecte pas ce que je fais sur le terrain, car je travaille deux fois plus dur. Et je ne le fais pas devant les enfants pour ne pas avoir une mauvaise influence sur eux. (...) J’essaie de le cacher et de ne pas le montrer aux gens. Mais si quelqu'un pense que je vais changer ma façon d'être dans ma vie privée, qu'il y réfléchisse à deux fois parce que je suis ce que je suis. J'ai été comme ça toute ma vie et ces choses-là ne regardent personne d’autre. Je veux être jugé en tant que gardien de but ».