Lamine Yamal : L'enregistrement vidéo qui n'aurait jamais dû sortir !

Ce dimanche soir, le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne en battant le Real Madrid en finale. Forcément, c'était la fête ensuite dans les vestiaires blaugrana. Des célébrations auxquelles on a pu assister grâce à un live de Lamine Yamal sur les réseaux sociaux. Mais voilà qu'on a aussi vu des moments qu'on n'aurait pas dû voir...

Grâce à un doublé de Raphinha et un but de Robert Lewandowski, le FC Barcelone a fait tomber le Real Madrid. Ce dimanche, le club catalan a conservé sa couronne en remportant la Supercoupe d'Espagne. Un trophée qui a fait le bonheur des joueurs d'Hansi Flick. Forcément, dans les vestiaires, les Blaugrana ont bien fêté ça.

Des images interdites ? Les célébrations du FC Barcelone ont d'ailleurs été diffusées sur les réseaux sociaux. En effet, Lamine Yamal était en live pour célébrer tout ça. Mais voilà que le crack blaugrana a diffusé un moment qui n'est clairement pas passé inaperçu. C'est ainsi qu'on a notamment pu voir Wojciech Szczęsny, gardien du Barça, en train de fumer. « Ça ne peut pas être enregistré », a-t-on ensuite pu entendre dans le live de Yamal.