Lamine Yamal lui pose un lapin, c'est le choc !

Deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or, Lamine Yamal fait parler de lui. En première partie de saison, le phénomène du FC Barcelone a manqué quelques matchs en raison d’une pubalgie. Défenseur du FC Séville, Batista Mendy aurait aimé jouer contre l’ailier de 18 ans lorsque les siens ont balayé le Barça en octobre dernier.

Le FC Barcelone trône toujours en tête de la Liga. Sur une bonne dynamique, le club catalan peut compter depuis plusieurs semaines sur le retour de Lamine Yamal. Le second du Ballon d’Or 2025 avait manqué plusieurs semaines de compétition en automne en raison d’une sérieuse pubalgie contractée.

Lamine Yamal a manqué la défaite face à Séville Lamine Yamal était notamment absent lors de la gifle reçue par le Barça face au FC Séville (4-1) en octobre dernier. Défenseur du club andalou, Batista Mendy aurait aimé se frotter face au numéro 10 de 18 ans. « Ce sont des matches qu’on rêve de jouer depuis petit, mais c’était vraiment sans pression. C’est un match pour nous. C’est le grand champion, mais ça reste des humains comme nous », a-t-il d’abord confié auprès de Foot Mercato.