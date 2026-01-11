Kylian Mbappé : La nouvelle bagarre avec Lamine Yamal !

Pierrick Levallet

Et si Kylian Mbappé était de retour ce dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne ? Touché à un genou, l’attaquant du Real Madrid était annoncé forfait pour une durée d’environ trois semaines. Mais finalement, le joueur de 27 ans pourrait être rétabli plus tôt que prévu pour se battre avec le FC Barcelone de Lamine Yamal.

Kylian Mbappé pourrait revenir plus tôt que prévu de blessure. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans devait initialement manquer trois semaines de compétition. Mais finalement, le capitaine de l’équipe de France a débarqué en Arabie Saoudite ce vendredi pour prendre part au stage d’entraînement du Real Madrid en vue de la finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone ce dimanche.

Mbapé va refaire le coup avec le Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, la situation autour de Kylian Mbappé rappellerait celle de la dernière finale de Coupe du Roi. L’international français y avait participé après être revenu de blessure. Il n’avait toutefois pas pu empêcher le FC Barcelone de Lamine Yamal de s’imposer. Cette fois, l’histoire pourrait être différente en Arabie Saoudite.