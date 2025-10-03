PSG : La terrible menace de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique a su instaurer une certaine rigueur dans le vestiaire. C’est d’ailleurs cette dernière qui permet aux Rouge-et-Bleu de faire face à n’importe quelle situation, même les plus désespérées. Le coach espagnol n’hésite d’ailleurs pas à menacer son groupe lors que les joueurs ne suivent pas ses consignes à la lettre.

Luis Enrique a changé de nombreuses choses au PSG depuis son arrivée lors de l’été 2023. Le coach espagnol a notamment révélé la grande force de caractère des Rouge-et-Bleu en y instaurant une certaine rigueur. Et c’est visiblement ce qui manquait à la formation parisienne pour remporter la Ligue des champions, titre qu’elle a pris le 31 mai dernier.

«Si on ne respecte pas ses consignes, on sort» Luis Enrique n’hésite toutefois pas à menacer son groupe lorsque tout ne se passe pas comme prévu. « Si on ne court pas, si on ne respecte pas ses consignes, on sort » répètent les cadres et les remplaçants du PSG dans des propos rapportés par L’Equipe. Le quotidien sportif français précise que les exemples de Randal Kolo Muani et Marco Asensio ne sont jamais très loin dans ces échanges.